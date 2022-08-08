«Киркоров переживет вас»: Кушанашвили ответил призвавшему запретить концерты музыканта Певцову

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Журналист Отара Кушанашвили отреагировал на выпады актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова в адрес звезды российской эстрады Филиппа Киркорова. Актер не раз призывал запретить концерты музыканта в Крыму.

По словам Кушанашвили, актер принимал участие в съемках его программы «Спасите, я не умею готовить», где зарекомендовал себя как доброго и остроумного человека.

— Что с ними происходит, когда на лацкан крепится сами знаете что под названием значок? — задается вопросом журналист.

Он отметил, что Певцов «вступает в схватку» с Филиппом Киркоровым, называет его сатанистом, а программу музыканта «сатанинскими плясками», а также «с пеной на устах добивается отмены концертов» музыканта.

— У меня для Дмитрия Певцова, к которому я всегда питал симпатию, грустная новость — Киркоров переживет вас… Всех, кто не любит Киркорова, он переживет, — заключил Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?!».

Шоу певца Филиппа Киркорова, в котором имеется номер с православным крестом, вызвало множество критики. Скандал утих, артист извинился, но актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в своем Telegram-канале высказался против того, чтобы поп-король продолжал гастролировать с этим шоу по стране. Он заявил, что «юбилейное шоу этого персонажа не что иное, как пошлое, сатанинское действо с элементами скрытой и открытой ЛГБТ-пропаганды».