«Действовали инстинктивно»: пара задержала мужчину, выхватившего телефон у девочки в Москве
Столичная семейная пара — Алена и Александр Тивиковы — задержали мужчину, который отобрал телефон у 16-летней девушки и попытался скрыться. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь в понедельник, 8 августа.
По ее словам, ограбление произошло у подъезда одного из домов на 2-й Мелитопольской улице. Злоумышленник подбежал к юной местной жительнице, выхватил телефон из рук и попытался скрыться. Девушка позвала на помощь.
Крики услышала проходящая мимо пара. Гражданин догнал грабителя, обезвредил и удерживал его до приезда сотрудников полиции.
Задержанным оказался 33-летний москвич. Его доставили в отдел полиции и завели уголовное дело по статье «Грабеж».
Начальник УВД по ЮЗАО, полковник Сергей Морозов позже вручил благодарности, сувениры и подарки неравнодушным прохожим за проявленное мужество и активную гражданскую позицию.
— Сомнений не было, мы тут недалеко живем, — прокомментировал задержание герой Александр Тивиков. — Это мог быть наш ребенок. Действовали инстинктивно.
1 августа в Новой Москве мужчина напал на пенсионерку и отобрал золотую цепочку с крестиком.