«Действовали инстинктивно»: пара задержала мужчину, выхватившего телефон у девочки в Москве

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Россия, Москва, 2-я Мелитопольская улица Карта всех событий

Столичная семейная пара — Алена и Александр Тивиковы — задержали мужчину, который отобрал телефон у 16-летней девушки и попытался скрыться. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь в понедельник, 8 августа.

По ее словам, ограбление произошло у подъезда одного из домов на 2-й Мелитопольской улице. Злоумышленник подбежал к юной местной жительнице, выхватил телефон из рук и попытался скрыться. Девушка позвала на помощь.

Крики услышала проходящая мимо пара. Гражданин догнал грабителя, обезвредил и удерживал его до приезда сотрудников полиции.

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Задержанным оказался 33-летний москвич. Его доставили в отдел полиции и завели уголовное дело по статье «Грабеж».

Начальник УВД по ЮЗАО, полковник Сергей Морозов позже вручил благодарности, сувениры и подарки неравнодушным прохожим за проявленное мужество и активную гражданскую позицию.

— Сомнений не было, мы тут недалеко живем, — прокомментировал задержание герой Александр Тивиков. — Это мог быть наш ребенок. Действовали инстинктивно.

1 августа в Новой Москве мужчина напал на пенсионерку и отобрал золотую цепочку с крестиком.