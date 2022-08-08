Поезд насмерть сбил ребенка на питбайке в Подмосковье

Фото: Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

На железнодорожном переезде, недалеко от станции Сандаловое Курского направления, поезд сбил девочку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Марковская в понедельник, 8 августа.

По данным Следственного комитета, 7 августа 12-летняя девочка пересекала нерегулируемый переезд на питбайке, где ее сбил поезд Вязьма — Рыбное. В результате столкновения она погибла.

Следователи осмотрели место происшествия и сам поезд. Допросили очевидцев и бригаду локомотива.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

8 июня случилась другая трагедия на железнодорожных путях. На участке Северной ЖД погиб малолетний ребенок.