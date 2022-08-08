Поезд насмерть сбил ребенка на питбайке в Подмосковье
На железнодорожном переезде, недалеко от станции Сандаловое Курского направления, поезд сбил девочку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Марковская в понедельник, 8 августа.
По данным Следственного комитета, 7 августа 12-летняя девочка пересекала нерегулируемый переезд на питбайке, где ее сбил поезд Вязьма — Рыбное. В результате столкновения она погибла.
Следователи осмотрели место происшествия и сам поезд. Допросили очевидцев и бригаду локомотива.
По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
8 июня случилась другая трагедия на железнодорожных путях. На участке Северной ЖД погиб малолетний ребенок.