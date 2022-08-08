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«Иду только за сердцем»: Брежнева намекнула на развод с Меладзе

Лейла Алиева
Общество
«Иду только за сердцем»: Брежнева намекнула на развод с Меладзе
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Российская певица Вера Брежнева намекнула на расставание с мужем Константином Меладзе.

— Судьба всегда предлагает тебе два альтернативных варианта — тот, который тебе следовало бы выбрать, и тот, который ты выбираешь. Когда выбираешь умом, не расстраивайся в итоге, что не чувствуешь счастья. Чтобы чувствовать счастье, надо идти за чувствами. Сейчас иду только за сердцем, за чувствами, — написала она под одной из своих публикаций в соцсетях.

По слухам причиной разрыва супругов стали политические разногласия. Так, после начала спецоперации на Украине Брежнева переехала в Польшу и начала помогать беженца, но позже вместе с мужем перебралась в Италию, пишет Пятый канал.

Информацию о том, что Брежнева и Меладзе расстались, в конце июля сообщила украинская блогерша Алена Жужа. По ее словам, семейную жизнь Брежневой и Меладзе нельзя было назвать идеальной. Однажды на горизонте замаячила блондинка Эрика Герцег, которая стала участницей «ВИА Гры». Брежнева тогда только отшучивалась от ходивших слухов об интрижке супруга.

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