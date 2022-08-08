Entsog: Латвия возобновила импорт российского газа с 5 августа

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Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа, который был прекращен в конце июля в связи с нарушениями условий отбора. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает платформа Entsog.

Уточняется, что газ из России поставляется по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига, входящий из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа, куда может идти газ только российского происхождения. В настоящее время в газоизмерительную станцию «Лухамаа» идет почти четыре миллионов кубометров в сутки, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что в ближайшее время может возникнуть ситуация, когда Европе придется бороться с азиатскими странами за российский сжиженный природный газ. Падение уровня жизни населения стран ЕС может отразиться на их стойкости в поддержке Украины и привести к общественным волнениям и даже смене правительства.

Из-за проблем с поставками российского газа страны ЕС в зимний период, скорее всего, будут вынуждены снижать его потребление. Такое мнение высказали опрошенные «Вечерней Москвой» специалисты, комментируя желание Евросоюза сократить потребление газа на 15 процентов.