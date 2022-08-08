Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД России сообщил о временном выводе объектов из-под инспекций по ДСНВ

Лейла Алиева
В мире
МИД России сообщил о временном выводе объектов из-под инспекций по ДСНВ
Фото: МИД РФ

Россия уведомила Соединенные Штаты о временном выводе из-под инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

— 8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Россия заинтересована в соблюдении всех положений ДСНВ и высоко ценит уникальность этого инструмента поддержания международной безопасности и стабильности. При этом после разрешения проблемных вопросов все изъятия будут отменены, заключили в МИД.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с Москвой новую систему контроля над вооружением, которая в 2026 году придет на смену СНВ-3. По словам американского лидера, он также ждет от РФ готовности возобновить работу с Соединенными Штатами.

Россия США МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте