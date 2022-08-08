МИД России сообщил о временном выводе объектов из-под инспекций по ДСНВ

Фото: МИД РФ

Россия уведомила Соединенные Штаты о временном выводе из-под инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

— 8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Россия заинтересована в соблюдении всех положений ДСНВ и высоко ценит уникальность этого инструмента поддержания международной безопасности и стабильности. При этом после разрешения проблемных вопросов все изъятия будут отменены, заключили в МИД.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с Москвой новую систему контроля над вооружением, которая в 2026 году придет на смену СНВ-3. По словам американского лидера, он также ждет от РФ готовности возобновить работу с Соединенными Штатами.