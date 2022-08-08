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Добровольческие проекты, мастер-классы и спорт: московские школьники-волонтеры готовятся к новому учебному году

Марьяна Шевцова
Город
Добровольческие проекты, мастер-классы и спорт: московские школьники-волонтеры готовятся к новому учебному году
Преподаватель детского технопарка «Траектория взлета» Кирилл Бернадский (на фото справа) объясняет решение задачи по программированию участникам тематической смены — московским школьникам Максиму Коняшкину (на фото слева) и Аркадию Нестерову / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Более 150 волонтеров из 22 образовательных организаций столицы принимают участие в тематической смене «Добровольчество». В оздоровительно-образовательный центр «Патриот» в Рузском районе Подмосковья отправились самые активные участники проекта «Первый шаг» — обучающей программы по развитию волонтерства, организованной Московским центром «Патриот.Спорт» совместно с ресурсным центром «Мосволонтер». В течение учебного года ребята знакомились с разными направлениями добровольчества и развивали их в своих школах, а теперь в течение двух недель обмениваются опытом, вместе активно и познавательно учатся и отдыхают.

— Я занимаюсь волонтерством более двух лет. Сначала я мастерила поделки и открытки для школьных мероприятий, потом участвовала в районных и городских добровольческих акциях. Затем узнала о мероприятиях Московского центра «Патриот.Спорт». Меня заинтересовала онлайн-школа волонтера «Добровольчество», и я с радостью приняла участие в уроке «Медицинское волонтерство». Благодаря добровольчеству я завела много интересных знакомств, мне стало проще общаться с людьми. И главное, я успеваю и учиться, и помогать людям, — рассказала ученица 11-го класса школы № 1296 Екатерина Лапига.

В рамках смены юные добровольцы учатся разрабатывать волонтерские проекты. А те, у кого уже есть оформленные идеи, совершенствуют их для запуска в образовательных организациях столицы в 2022–2023 учебном году.

— У меня уже готов проект, он называется «Парад планет». Это квест, где ребята ходят по тематическим станциям, разгадывают загадки про планеты и отвечают на вопросы о космосе. Мы придумали две версии квеста: короткую (две станции) и расширенную (четыре станции). Последняя больше подходит для учеников постарше — в нее входят вопросы по мифологии, на которые младшие школьники вряд ли знают ответы. Мы уже проводили такой квест, он пользуется популярностью. Сейчас работаем над его усовершенствованием, — поделился ученик 9 класса школы № 1357 Александр Потапенко.

Смена «Добровольчество» не ограничивается работой над проектами. Ребята активно участвуют в уроках ораторского искусства и тематических дебатах, турнирах по лазертагу и пейнтболу, отрядных играх и квестах, фестивале альтернативных видов спорта, лекциях по созданию контента для соцсетей и оказанию первой медицинской помощи, творческих конкурсах и занятиях спортом.

В «Спортивные часы» школьники ходят на тренировки по растяжке, зумбе, пионерболу и футболу. В программе есть и мероприятия экологической направленности — экозабег, экоквиз, мастер-класс и лекция по экологии. Помимо этого, для участников смены была организована лекция «Фото. Видео. Монтаж», где они получили рекомендации по созданию качественного контента для соцсетей.

А «Волонтеры Победы» рассказали ребятам, как важно сохранить память о подвигах героев Родины и чем в этом может помочь патронатное волонтерство. В завершение смены состоится итоговое шоу «Битва хоров» и «Огонек прощания», где ребята поделятся своими эмоциями и впечатлениями. Присоединиться к волонтерскому движению столичных школьников можно на сайте Московского центра «Патриот.Спорт».

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