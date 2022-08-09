Более 650 компания приобрели продукцию резидента технополиса «Москва»

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Более 650 компаний приобрели металлорежущие инструменты, произведенные резидентом особой экономической зоне (ОЭЗ) технополиса «Москва». Об этом сообщил во вторник, 9 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

— Пользуясь экономическими преференциями статуса резидента и удобствами особой экономической зоны, предприятие наращивает объемы и географию поставок. К середине 2022 года число его клиентов превысило 650 компаний различных отраслей, где присутствует токарная или фрезерная обработка, — сказал он.

Отмечается, что продукция компании отличается износостойким покрытием. Оно не уступает по характеристикам мировым аналогам. Среди клиентов резидента ОЭС находятся предприятия машино- и автомобилестроения, а также металлургической и нефтегазовой отраслей, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 августа сообщалось, что в рамках Московского урбанистического форума резиденты технополиса «Москва» расскажут о своих проектах и проведут мастер-классы для посетителей. Отмечается, что в деловой программе форума примет участие ПК «Экопласт», которая производит вторичный пластик из старой электроники.