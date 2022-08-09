Москвичи смогут выиграть более 600 тысяч призов во время выборов муниципальных депутатов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В рамках акции программы «Миллион призов» — #ВыбираемВместе2022» в столице пройдет розыгрыш более 600 тысяч призов среди горожан, принявших участие в онлайн-выборах муниципальных депутатов. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Жители столицы получат возможность выиграть один из 100 автомобилей или три, четыре, пять или 10 тысяч призовых баллов. Принять участие в розыгрыше смогут москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные баллы можно потратить на различные покупки и оплату услуг. Например, жители столицы смогут приобрести одежду, обувь, билеты в городские музеи и так далее. Для участия в розыгрыше потребуется уникальный код участника. Он будет отправлен по СМС незадолго до выборов, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 августа сообщалось, что этой осенью в столице пройдет акция «Миллион призов — #ВыбираемВместе2022». Проведение события позволит оказать поддержку бизнес-сообществу города, которое сейчас испытывает сильное давление из-за санкций.