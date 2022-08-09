Мошенник прислал покупателю книгу «Дорога бесчестья» вместо обещанного товара

Отправка первого почтового поезда Москва-Владивосток / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Мошенник обещал покупателю фен, но прислал книгу «Дорога бесчестья». Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 9 августа, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», злоумышленник получил от покупателя оплату за фен на банковскую карту в размере 32 тысяч рублей. Однако вместо бытовой техники гражданин получил посылку с книгой «Дорога бесчестья».

После этого пострадавший житель столицы обратился в полицию. В понедельник, 8 августа, по данному инциденту возбудили уголовное дело.

28 июля в компании «Яндекс» сообщили, что мошенники имитируют звуки голосового помощника «Алиса» для того, чтобы получить доступ к персональным данным.