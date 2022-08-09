Торжественные мероприятия пройдут в Общественной палате РФ в честь Дня строителя

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Миусская площадь, 7с1 Карта всех событий

В Общественной палате РФ в честь Дня строителя 10 августа пройдет торжественная церемония чествования ветеранов и сотрудников Военно-строительного комплекса Министерства обороны России, внесших большой вклад в реализацию социально значимых проектов. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.

Уточняется, что на церемонию приглашены свыше 200 сотрудников военно-строительного комплекса, а также члены Федерального собрания, представители Министерства обороны и других силовых ведомств, Министерства строительства и ЖКХ, руководители и сотрудники военно-строительных организаций Министерства обороны, а также члены национальной ассоциации «Мегапир».

В рамках мероприятия подведут итоги работы военно-строительного комплекса за первые шесть месяцев этого года, в частности, по оказанию помощи в восстановлении инфраструктуры ДНР и ЛНР. Кроме того, участники проанализируют ход реализации социальной стратегии Минобороны РФ и рассмотрят вопросы соблюдения прав военнослужащих, членов их семей и ветеранов касательно обеспечения их жильем и объектами социальной инфраструктуры.