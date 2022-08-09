Депутат МГД: Цифровые сервисы заметно упрощают для москвичей управление многоквартирным домом

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Цифровые сервисы позволяют жильцам многоквартирных домов в Москве дистанционно решать общие задачи по эксплуатации дома быстро и просто. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

— Для организации такого собрания онлайн можно воспользоваться как федеральной системой ГИС ЖКХ, а в скором времени и порталом «Госуслуги», так и региональными системами. В Москве, например, это «Электронный дом». Сервис включает в себя приложение и сайт. С помощью него жители провели уже более 400 общих собраний и 2,5 тысячи опросов. Сейчас его можно использовать не только для общих собраний, но и для обсуждений с соседями насущных вопросов в чатах, — отметил Козлов.

По его словам, результаты опроса показали, что 51 процент опрощенных никогда не посещают собрания собственников и не участвуют в решении общедомовых вопросов. Эту проблему можно устранить с помощью онлайн-собрания собственников, которое надежно будет защищено от любого постороннего вмешательства, подчеркнул депутат.

По его словам, голосование может инициировать любой собственник жилья. При этом итоги голосований будут храниться в электронном виде, а оригинал протокола будет доступен всем соседям.

Козлов уточнил, что доступность электронных сервисов меняет отношение собственников к общим собраниям, делая их более ответственными и осознанными, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что москвичи активно пользуются услугой оформления перепланировки квартир онлайн. Так, благодаря сервису сократились сроки получения решения. Чаще всего москвичи обращаются за согласованием планируемых работ.