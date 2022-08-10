Обозреватель WSJ сообщил о слежке литовских вертолетов за российскими поездами

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Литовские вертолеты стали сопровождать многие российские поезда, следующие на территорию Калининградской области, из-за «опасений» за Сувалкский коридор, написал обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниел Майклз.

Как рассказали специалисту в министерстве внутренних дел Литвы, представители погранслужбы в четыре раза увеличили количество патрульных вылетов по сравнению с показателями 2020 года, пишет РИА Новости.

Сопровождение ведется с целью убедиться, что поезда не остановятся, «и с них не станут ничего сгружать или загружать», подчеркнул Майклз.

По словам журналиста, Североатлантический альянс (НАТО) обеспокоен будущим польско-литовского пограничного региона, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью. Тревожные настроения отпугивают многих туристов, что негативно сказывается на предпринимательстве и инвестировании в Сувалках.

В конце июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда.