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На Сахалине медведь два дня питался трупами задранных им людей

Егор Провоторов
Происшествия
На Сахалине медведь два дня питался трупами задранных им людей
Фото: Unsplash

На Сахалинском полуострове медведь задрал двух человек, после чего на протяжении нескольких дней питался их телами. От зубов и когтей хищника погибли молодой мужчина и девушка, их тела обнаружили в лесополосе под населенным пунктом Озерский, в районе реки Игривой Корсаковского района.

Как сообщает местный портал Citysakh, егеря впоследствии застрелили хищника, напавшего на людей.

Как замечают профильные специалисты, в этом году агрессия медведей может быть связана с аномально поздним сходом снежного покрова. Из-за этого на Сахалине зафиксирован недостаток ягод и шишек, которые являются основным рационом этих животных.

Они направляются к местным водоемам за добычей, однако рыбы тоже не так много, а значит, медведи снова не находят пропитания. В результате этой цепочки факторов на Сахалине участились случаи нападения хищников на людей.

2 августа в Ханты-Мансийском автономном округе полиция задержала подозреваемых в убийстве медвежонка. В процессе допроса подозреваемые признались, что вывезли тушу зверя и поделили ее между собой.

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