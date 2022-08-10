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«Мир ходит по краю»: МИД РФ обвинил ООН в безответственности после обстрелов ЗАЭС

Геннадий Юркевич
В мире
«Мир ходит по краю»: МИД РФ обвинил ООН в безответственности после обстрелов ЗАЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

В ситуации вокруг обстрелов Киева по Запорожской АЭС мир «ходит по краю». Действия ООН с блокировкой миссии МАГАТЭ были крайне безответственными. Об этом в среду, 10 августа, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Мне кажется, что в секретариате ООН, который занимается проблемой ядерной энергетики, в том числе последствия техногенных катастроф, вообще проблематикой в широком смысле, должны понимать — мир ходит по краю, — рассказала Захарова.

Она добавила, что речь идет не об опасных экспериментах ученых, ставящих опыты ради блага мира, развития, поиска альтернативных источников энергии. Это преступления киевского режима в рамках полностью беззаконной деятельности, за которой стоит разрушительный характер. Последствия этого не смогут поддаться никаким географическим рамкам, — сказала представитель МИД РФ в эфире радиостанции «Спутник».

— Это не просто решение не проработанное или, наоборот, решение, мотивированное желанием предотвратить какие-то эксцессы в рамках безопасности. Это решение, которое заблокировало поездку Гросси с международной инспекцией на Запорожскую АЭС, — отметила Захарова.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти сознательно обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы заставить Россию вывести свои силы из региона.

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