Психолог рассказала, как родители могут распознать депрессию у детей

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Психолог Наталья Искра рассказала, как родителям распознать глубокую депрессию у своих детей и помочь им справиться с негативными эмоциями.

Психолог отметила, что для ребят в любом возрасте важна поддержка взрослых, которые воспринимали бы их всерьез. Тогда подросткам проще справиться с трудной ситуацией, ведь ребенку нужен человек для разговора.

— Когда ребенок впадает в глубокую депрессию, это говорит о том, что у подростка не было таких отношений с родными, он не мог поплакать у мамы на плече. Если таких взрослых нет, то здорово, когда у родителей есть возможность отвести ребенка к психологу. Это тоже грамотная история, когда родители могут посоветовать ребенку или дать денег на психолога, — пояснила эксперт в комментарии «Невским новостям».

Родителям нужно как можно быстрее понять, что у ребенка психологическое расстройство, и скорее ему помочь. Стоит насторожиться, если у ребенка наблюдается резкая смена настроения или апатия, пропадает аппетит, он не хочет делать привычные дела.

Самое главное — вовремя подобрать специалиста, потому что человек в депрессии не в состоянии справиться с этим самостоятельно. Родителям нельзя критиковать и обесценивать чувства ребенка.

Родителям следует сублимировать детскую агрессию при помощи специальных упражнений, а не наказывать ребенка физически. Подобную точку зрения высказала в разговоре с «Вечерней Москвой» детский и семейный психолог и психотерапевт Наталья Наумова.