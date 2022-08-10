Эксперт рассказала об отдыхе в Турции осенью

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В сентябре забронировать популярные отели в Турции будет сложно из-за бархатного сезона, но уже в октябре в них начнут появляться свободные места. Об этом рассказала директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

— Места в топовых отелях еще есть, но надо поторопиться. Впереди бархатный сезон, и, думаю, в сентябре еще трудно будет разместиться в популярном отеле, но в октябре станет попроще. Что касается цен, то по сравнению с 2021 годом выросла стоимость перевозки туристов, — отметила она в комментарии НСН.

Она также посоветовала россиянам обращать внимание не только на пятизвездочные отели, но и на гостиницы более низкой категории. По ее словам, в Турции есть очень неплохие трехзвездочные отели, отдых в которых также будет комфортным.

Ранее сообщалось, что Турция планирует в этом году побить рекорд по числу туристов. В этом году Министерство туризма республики ожидает наплыва путешественников с Ближнего Востока, из Центральной Европы и государств Персидского залива, передает ФАН.

Генеральный директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» назвал средние цены на отдых на наиболее популярных российских курортах в бархатный сезон.