Трое детей пострадали в ДТП в Москве за сутки

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Каховка, 5к1 Карта всех событий

Троих детей сбили за день во дворах Москвы. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции в среду, 10 августа.

Произошли трагедии произошли в Центральном, Юго-Западном и Западном административных округах.

На улице Подвойского около дома №6 пятилетний мальчик, катаясь на самокате, попал под машину. Девочку того же возраста на улице Каховка водитель не заметил, сдавая назад во дворе. На улице Вечерняя в районе дома 14/2 автомобиль наехал на трехлетнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованного транспортного средства.

Все дети с различными травмами госпитализированы. Ведутся административные расследования.

В связи со случившимся ГИБДД напомнили, что родителям следует внимательнее следить за детьми и проводить воспитательные беседы об опасностях, которые могут поджидать на проезжей части. В Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы» также напомнили водителям об ответственности за жизни всех участников дорожного движения и призвали быть внимательнее за рулем.

1 августа на Большой Семеновской улице, в районе дома №32, автомобиль сбил пешехода, который выбежал на проезжую часть в неположенном месте.