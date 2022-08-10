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Народный календарь. Как стать сильным и здоровым 11 августа

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Как стать сильным и здоровым 11 августа
Фото: Unsplash

11 августа Русская православная церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых святых на Руси. Также 11 августа Православная церковь почитает память святого мученика Каллиника Киликийского.

К этому времени августа созревает калина, и тогда ее начинают добавлять как начинку в выпечку или же делают ягодный мед. Калина обладает многими полезными свойствами, например, ее кору применяют при лечении болезней почек, печени, желудочно-кишечного тракта. Ягоды используют в качестве противокашлевого и потогонного средства, а настой из цветов помогает избавиться от кожных заболеваний.

Согласно народным приметам 11 августа запрещается:

— ломать или рубить ветки калины;

Приметы погоды:

Если день выдался теплым, то и в начале сентября будет стоять теплая и благоприятная для земледелия погода.

Утренний туман — к плохому сбору меда.

Много ягод и орехов — к холодной зиме.

Если грибов мало в лесу, то зима будет снежной и морозной.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как стать сильным и здоровым 11 августа, в Рождество святителя Николая Чудотворца

Именины отмечают: Серафима, Александр, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман.

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