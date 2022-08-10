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Российские министерства запросили из бюджета пять триллионов рублей дополнительных средств

Василий Плиткин
Экономика
Российские министерства запросили из бюджета пять триллионов рублей дополнительных средств
Фото: Pixabay

Российские ведомства и министерства запросили дополнительное финансирование из бюджета в объеме порядка пяти триллионов рублей ежегодно в 2023–2025 годах. Об этом говорится в среду, 10 августа, в сообщении Минфина по итогам заседания рабочей группы правкомиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

В финансовом ведомстве отметили, что для планового периода характерны высокие риски для сбалансированности федерального бюджета.

— Перед страной стоят новые задачи, и нам надо ориентировать бюджетную политику на выполнение этих приоритетов. С одной стороны, нужно не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности. С другой стороны — выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере, — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Он также отметил, что при формировании бюджетных параметров используется сбалансированный подход. Он включает в себя временное использование средств Фонда национального благосостояния страны, а также мобилизацию доходных источников и оптимизацию расходных обязательств на принципах повышения их результативности для скорейшей адаптации экономики и перестройки хозяйственных отношений.

В начале прошлого месяца Министерство финансов России выступило с предложением сократить более 1,6 триллиона рублей расходов из бюджета по государственным программам в 2023–2025 годах. Тогда предлагалось уменьшить траты из госбюджета, направленные на реализацию госпрограмм на 557 миллиардов рублей в 2023 году, 539 — в 2024-м и 534 — в 2025-м.

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