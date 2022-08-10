Эксперты рассказали, как подготовить ребенка к школе

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Эксперты дали советы, как подготовить ребенка к первому классу.

Как отметила психолог, преподаватель Финансового университета Юлия Конычева, подготовку к школе нужно сделать радостным событием: вместе обсуждать и покупать форму, портфель, канцтовары.

Психологи советуют готовить ребенка к школе в игровой форме. Можно устраивать небольшие 20-минутные занятия с использованием красочных материалов, иллюстраций. Стоит сосредоточиться на рисовании, мелкой моторике, играх на память, внимание и мышление.

— Также полезно поиграть с ребенком в школу, особенно если он не посещал детский сад или подготовительную группу. Смоделируйте ситуации, как правильно сидеть за партой и внимательно слушать педагога. Пусть малыш будет учеником, а вы учителем. А потом можно поменяться ролями, — отметила психолог Кира Гольдштейн в комментарии изданию «Вести Подмосковья».

Также эксперты советуют скорректировать распорядок дня и выстроить определенный режим, чтобы ребенку было легче привыкнуть к занятиям.

До начала учебного года остался месяц. Пора заняться подготовкой ребенка к школе: сейчас цены на канцтовары более доступные, чем в конце лета. Учитель начальных классов Школы № 1466 имени Надежды Рушевой Татьяна Гончар рассказала «Вечерке», на покупку каких предметов стоит потратиться.