Как подготовить школьника к началу учебного года

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До начала учебного года остался месяц. Пора заняться подготовкой ребенка к школе: сейчас цены на канцтовары более доступные, чем в конце лета. Учитель начальных классов школы № 1466 им. Надежды Рушевой Татьяна Гончар рассказала «Вечерке», на покупку каких предметов стоит потратиться.

Список предметов, которые понадобятся в новом учебном году, обычно оглашает на родительском собрании учитель. Но родители могут подготовиться заранее — купить то, что точно пригодится: портфель, пенал, тетради, дневник, канцелярия, подставка для книг, спортивная форма.

Следует позаботиться и о грамотной организации рабочего места дома. Как ни странно, родители часто оставляют выбор мебели для школьника и подходящей настольной лампы на последний момент.

Современные магазины предлагают много гаджетов для детей. Я бы посоветовала купить умные часы с GPS, чтобы родители всегда знали, где их чадо. Также для безопасности следует купить фликеры — светоотражатели. В идеале они должны быть на рюкзаке, одежде, мешке для сменки.

Полезной покупкой станут силиконовые шнурки. Все дети — особенно младшие — могут долго мучиться со шнурками. А еще они часто развязываются, рвутся в самый неподходящий момент и просто пачкаются. Ребятам, которые после школы бегут на занятия в секции и не успевают полноценно пообедать, будет полезен контейнер для еды — ланчбокс. В него можно положить домашний сэндвич, яблоко и овощную нарезку.

Еще один нужный предмет — стикеры для одежды. Спортивную форму, мешок для сменки и другую одежду лучше подписать. Кроме того, рекомендую для физкультуры купить кроссовки, которые не скользят.

Никаких потеряшек

Потеря предметов — отдельный вид школьных неурядиц. Разные производители предлагают специальные брелоки — мини-маячки: они крепятся к вещам, которые часто теряются (ключи, сменка, шапка и так далее). Если ваше чадо где-то забыло важную мелочь, вы легко узнаете координаты пропажи по блютусу в смартфоне.

Цена: от 160 рублей.

Кресло для отличника

Рабочий стул имеет смысл покупать на вырост — с регулируемой высотой сиденья. И обязательно с удобной спинкой, которая поддерживает лопатки. Перед покупкой кресло желательно «примерить», позволив ребенку в нем посидеть. Наличие подлокотников необязательно, однако хорошо бы, чтобы конструкция не имела острых углов.

Цена: от 4500 рублей.

Письменный стол

Оптимальная глубина рабочего стола — 60 см при длине 120 см. Следует учесть, что монитор компьютера должен располагаться на расстоянии не менее 60–70 см от глаз учащегося.

Цена: от 6000 рублей.

До лампочки

Искусственное освещение не должно раздражать, поэтому лампочку подбираем теплого оттенка, с матовым напылением, чтобы не утомляла глаза. Конструкция светильника должна давать направленный свет, а штатив — быть гибким, чтобы свет легко «наводился» на тетрадку или учебник.

Цена: от 300 рублей.

Для юной барышни

Девочке для школы достаточно пары юбок (от 900 рублей за штуку), пары сарафанов (от 1500 рублей), одних брюк (от 1000 рублей) и 5–6 блузок (от 800 рублей). Плюс пара нарядных вещей: блузка для официальных торжеств и платье для утренников (от 3000 рублей). Доступной и красивой детской одежды сегодня так много, что главное — не сорваться и не скупить весь магазин. Главная статья расходов — две удобных и качественных туфель (от 3000 рублей).

Вперед, на спорт!

Для занятий физкультурой девочкам и мальчикам можно выбрать «облегченный» вариант спортивной формы — футболку и велосипедки (от 1000 рублей). Или «утепленный» вариант — с брюками и курткой (от 2000 рублей). В течение года пригодятся оба.

Набор для взрослых

Во многих школах использование гаджетов запрещено, если они не задействованы в сценарии урока. Но без смартфона школьнику уже никуда. Обычно для учебы подбирается «пара» — телефон плюс планшет. Ученику средней школы можно купить простую модель смартфона с вместительным запасом памяти (от 64 Гб) — для скачивания приложений, размещения фото и видео (от 7000 рублей). Старшим школьникам, для которых смартфон уже инструмент для творчества, лучше покупать телефон с объемом памяти от 128 Гб (от 12 000 рублей).

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ранец или рюкзак?

Физиологи рекомендуют младшим школьникам рюкзачки-ранцы с жестким каркасом. Для растущего позвоночника важно, чтобы «багаж знаний», который на него вешают каждое утро, распределялся равномерно, без перегруза отдельных участков спины и провоцирования сколиоза. Мягкий рюкзачок или сумку можно носить с 12 лет. Оптимальный вес пустого рюкзака — от 700 г до 1 кг.

Цена: от 1500 рублей.

Гаджеты для маленьких

Телефон младшекласснику рекомендуют приобретать простой, кнопочный, он стоит от 750 рублей. Но в дополнение к нему — умные часы (от 1800 рублей), которые показывают маме местоположение ребенка благодаря встроенному GPS-трекеру.

Последние тренды

В этом году модельеры советуют юным модницам жилетки (от 1000 рублей) и свитшоты (от 900 рублей), писк сезона — плиссированные юбки (от 950 рублей). У мальчиков в тренде — классический строгий костюм (приличный — от 3000 рублей), который можно разбавить ярким галстуком или бабочкой (от 300 рублей).

Гибкий стандарт

В модной одежде дети ходят в школу охотнее, поэтому школьные уставы относятся демократично к стилю своих учеников. Обычно рекомендации сводятся к тому, чтобы дети придерживались единой цветовой гаммы — синей или серой. Поэтому самые «расходные» материалы в повседневной носке школьников — джинсы (от 800 рублей) и кроссовки (от 1100 рублей).

Настоящий джентльмен

Гардероб для мальчика обычно советуют комплектовать четырьмя парами брюк (от 1200 рублей), 6–8 рубашками (от 700 рублей), парой жилетов (от 1100 рублей) и парой пиджаков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Росстата, россияне тратят примерно 19–24 тысячи рублей на «самое необходимое» для школьника к 1 сентября. По данным опроса, московские родители выделяют на эти цели чуть больше 30 000 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Пономаренко, психолог, автор книг о жизненной стойкости:

— Когда мы говорим о подготовке ребенка к школе, мы часто делаем акцент на материальном аспекте: спешим запастись «всем необходимым» — одеждой, аксессуарами, канцелярскими принадлежностями «под завязку», как будто собираем потомка не в учебное заведение в шаговой доступности от дома, а на Северный полюс.

За бытовыми хлопотами мы часто не замечаем, что ребенок погрустнел, часто высказывает сожаление об уходящих каникулах, не выказывает радости от предстоящей встречи с одноклассниками и учителями.

В каждом возрастном периоде причины нежелания идти в школу разные. Первоклассник может бояться общения с большим количеством незнакомых людей, у младшего школьника возможен страх не справиться с учебой — особенно если у него уже есть опыт неудач. Ученики средних и старших классов иногда испытывают недостаток мотивации: «А зачем мне все это нужно?» Причины бывают очень разные.

В любом случае начало учебного года — всегда стресс, и родителю важно показать, что он всегда на стороне ребенка, готов помочь ему разрешить любую проблему, при этом ни в коем случае не принижая авторитет школы и учителей.