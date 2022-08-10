«Поймали акулу»: пользователи раскритиковали Прилучного за выбор жены

Фото: YouTube / FAMETIME TV

Актер Павел Прилучный в настоящее время отдыхает с молодой женой Зепюр Брутян на Мальдивах и публикует в соцсетях романтичные фотографии с побережья.

Так, на днях он выложил очередной совместный пляжный снимок с супругой.

— Занимался снорклингом, видел пару акул, а поймал русалку! — подписал фото актер.

Однако с такой трактовкой не согласились подписчики Прилучного, которые не преминули заметить, что настоящую русалку он давно упустил, подразумевая экс-жену и мать его детей Агату Муцениеце.

«Русалку вы отпустили, а поймали акулу»; «Русалку ты упустил (мать твоих детей), улов в последнее время на водяных»; «Эта новая рыба ненадолго. Павел с такими глупенькими дамами долго не выдерживает. Он уже с трудом раздражение скрывает», — прокомментировали публикацию фолловеры.

Однако нашлись и те, кто с симпатией относится к новым отношениям актера. Они отметили, что супруги выглядят влюбленными, и пожелали им счастья, передает Пятый канал.

В конце июня стала известна правда о браке актера Павла Прилучного с коллегой Зепюр Брутян. Они действительно поженились, об этом говорит информация в базе юридических лиц.

Прежняя пассия актера актриса Мирослава Карпович недавно намекнула своим поклонникам, что настоящей причиной ее расставания с Прилучным стала не другая женщина, а кризис в отношениях.