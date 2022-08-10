Политолог оценил возможность возобновления поставок газа в Болгарию

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Москва должна решительно отказаться от возобновления поставок газа Софии. Такое мнение высказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Политолог напомнил, что ранее Болгария отказалась от закупок газа у России, а теперь от них поступают сообщения о возможности восстановления поставок. Брутер отметил, что российская сторона не должна идти на уступки.

— Мы не бюро добрых услуг и конструктивность здесь не помогает, потому что она приводит к тому, что противоположная сторона считает это слабостью. Здесь нельзя быть добрым, — отметил собеседник ФАН.

Ранее министр энергетики в правительстве Болгарии Росен Христов заявил, что болгарская сторона может снова начать закупать газ у «Газпрома». С конца апреля «Газпром» приостановил поставку сырья компании «Булгаргаз» из-за неоплаты в рублях, передает RT.

Болгария не сможет обойтись без российского газа, при этом опасается оплачивать сырье в рублях, написал в четверг, 4 августа, в материале для одного из местных порталов обозреватель Виктор Стефанов.