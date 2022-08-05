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Болгарский эксперт рассказал, почему его страна все еще боится покупать газ в России

Егор Провоторов
В мире
Болгарский эксперт рассказал, почему его страна все еще боится покупать газ в России
Фото: depositphotos

Болгария не сможет обойтись без российского газа, при этом опасается оплачивать сырье в рублях, написал в четверг, 4 августа, в материале для одного из местных порталов обозреватель Виктор Стефанов.

Российская сторона перешла на расчеты за газ в своей национальной валюте с недружественными государствами с 1 апреля. Для этих целей покупателям нужно открыть валютный и рублевый счета в «Газпромбанке». На первый будет поступать оплата, валюту с этой транзакции банк продает на Мосбирже и переводит деньги на второй счет. Эту сумму и получает «Газпром».

Однако болгарский эксперт уверен, что в случае, если что-то в этом «каскаде операций» пойдет не так, «Газпром» запретит поставки газа, а значит, София не получит ничего, пишет РИА Новости.

При этом в российском Центробанке заверяют, что возможные перебои при платежах, вызванные сделками «Газпромбанка», не должны привести к запретам на экспорт, если покупатель «добросовестно» и в соответствии с правилами оплатил счета в рублях.

В конце июля посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва готова восстановить поставки газа в Болгарию, если та выразит желание соблюдать условия Газпрома относительно оплаты топлива.

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