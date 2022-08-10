Силовики обнаружили украинский центр по противодействию интеграции с Россией в Херсоне

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Сотрудники силовых структур вскрыли подрывной аналитический центр киевского режима в Херсоне. Об этом стало известно в среду, 10 августа.

Отмечается, что в процессе работ была проведена беседа с сотрудниками центра. По ее окончании один из руководителей организации, заведующий сектором региональных исследований Александр Максименко рассказал некоторые подробности о своей деятельности.

По его словам, группа продолжала работать в Херсоне до июня этого года. В состав центра входили сотрудники украинских спецслужб, в том числе и внешней разведки.

Одной из обязанностей аналитической группы была подготовка документов для офиса президента Украины Владимира Зеленского. Одним из таких стала аналитическая записка «О противодействии интеграции Херсона в состав России». Она была направлена на продолжение работы казначейства и финансировании бюджетников.

Максименко отметил, что особенностью текстов была констатация факта, что выплаты осуществляются российскими властями. По его словам, он добровольно пошел на сотрудничество с силовиками и планирует подать документы на получение гражданства России, передает РИА Новости.

До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион по факту более не находится в юрисдикции Украины. Киевские власти не могут принимать какие-либо кадровые решения в регионе.