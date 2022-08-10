Царицынский пруд облюбовали редкие краснокнижные птицы

Редкая птица чомга в Царицынском пруду / Фото: Пресс-служба ГМЗ Царицыно

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10 августа в Царицынском пруду москвичи обнаружили цаплю. Специалист ГПБУ «Мосприрода» Светлана Подвинцева рассказала «Вечерней Москве», какие еще необычные пернатые обитают там.

Царицынские пруды считаются одной из самых красивых природных территорий Москвы. Здесь можно не только хорошо отдохнуть и насладиться садово-парковым ансамблем усадьбы, но и понаблюдать за редкими животными в их естественной среде обитания. Чаще всего увидеть редких пернатых можно на Нижнем Царицынском пруду. Именно здесь обитают птицы, занесенные в Красную книгу Москвы — чомга, лысуха, речная крачка и белолобый гусь.

— Эти птицы не боятся посетителей, однако в период гнездования могут вести себя более скрытно. Мы рекомендуем во время прогулок на лодках по пруду не подплывать близко к ним и местам их обитания. Ведь по неосторожности можно напугать и травмировать животное, — рассказала Светлана Подвинцева.

Редкие птицы выбирают парк, потому что там много прудов, а еще — достаточно зелени, чтобы укрыться в период гнездования. Что касается цапель, то сотрудникам и посетителям пока редко удается их увидеть — большую часть времени они проводят в полете, а при виде людей ведут себя достаточно осторожно.

— Пока что мы наблюдали всего двух особей в воздухе. Посетители парка видели цапель в воде, даже сфотографировали, однако чрезмерным вниманием птиц лучше не тревожить — сейчас они находятся в активном поиске пищи и могут повести себя непредсказуемо, — добавила она.

Во время водных прогулок по Царицынским прудам многие стремятся запечатлеть краснокнижных птиц и нередко нарушают их личное пространство. Но в большинстве случаев пернатые спокойно проплывают мимо, а иногда даже позируют на небольшом от человека расстоянии.