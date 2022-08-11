Депутаты Госдумы предложили повысить МРОТ в два раза

Фото: Пресс-служба Госдумы

Уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) предлагают увеличить до 30 тысяч рублей. Об этом стало известно в четверг, 11 августа.

Уточняется, что внести в Госдуму законопроект «Об изменениях в статью 1 закона «О минимальном размере оплаты труда» планируется 11 августа. Документом предлагается повысить МРОТ с 1 января 2023 года.

— Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности, — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения, пишут «Известия».

Также в Госдуме предложили поднять стипендии студентов до уровня МРОТ. Отмечается, что нынешний объем стипендий не позволяет студентам нормально прожить. Так, базовый размер выплат учащимся с 1 сентября этого года составит 1755 рублей, а потребительская корзина — 10 800 рублей, что значительно выше стипендии.