Работы по очистке Большого Дворцового пруда стартовали в лесопарке «Кусково»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столичном парке «Кусково» специалисты приступили к очистке Большого Дворцового пруда и экологической реабилитации его канала. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В настоящий момент между Большим Дворцовым прудом и каналом обустроена грунтовая перемычка. Этот водоем был не очень запущен, и в нем достаточно убрать мусор, небольшие иловые отложения и водоросли. Для этого используют специальный многофункциональный земснаряд (судно технического флота) и комплекс для обезвоживания донных отложений, — рассказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Кроме того, в рамках работ будет восстановлен утраченный вид Вешняковской перспективы, которая вместе с каналом Большого Дворцового пруда продолжала основную композиционно-планировочную ось усадьбы Шереметевых.

Уточняется, что на данный момент специалисты ведут работы по экологической реабилитации канала — его полностью осушили и очистили от мусора. Также производится выемка донных отложений, формирование откосов и дноуглубление. Затем специалисты выполнят укрепление берегов: вдоль береговой линии уложат специальные геоматы с ячейками, поверх насыплют песок, а затем гравий, передает официальный сайт мэра Москвы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, работы по реабилитации лесопарка «Кусково» завершатся ко Дню города, который в этом году отмечается 10–11 сентября.