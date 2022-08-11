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Юрист пояснил, можно ли курить на балконе

Ирина Игнатенко
Общество
Юрист пояснил, можно ли курить на балконе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

С законодательной точки зрения курение на балконе квартиры не запрещено. Жильцы не могут курить в зонах общего пользования, таких как лифты, лестничные площадки, подъезды. Об этом рассказал юрист, эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.

— Что касается курения на балконе — с законодательной точки зрения собственник жилья может распоряжаться своим личным пространством по собственному усмотрению. И если он не желает идти на компромисс с противниками курения, то также может отстаивать свои права, — пояснил эксперт в комментарии РИАМО.

Он отметил, что вопрос курения часто приводит к судебным разбирательствам между соседями.

Хижняк добавил, что за курение в общественном месте предусмотрен штраф. Размер составляет от 500 до 1500 рублей.

Московские правоохранители изъяли около 150 тысяч опасных электронных сигарет в столице. Шесть злоумышленников, среди которых были также иностранцы, смогли организовать поставки крупных партий сигарет без маркировки через Восточную Азию в Москву. «Вечерняя Москва» узнала, какие меры сегодня предпринимаются, чтобы избавить табачный рынок от опасных товаров.

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