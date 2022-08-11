МосгорБТИ стало готовить документы для внесения изменений в правила землепользования

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) начало предоставлять услугу по подготовке материалов для направления обращений по внесению изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— Изменения в правила землепользования и застройки требуется вносить, если нужно установить или скорректировать границы застраиваемой территории, изменить вид разрешенного использования участка и в ряде других случаев. Благодаря новой услуге собственники земли смогут заказать подготовку необходимых для этого документов в МосгорБТИ, — отметил он.

Министр напомнил, что правила землепользования и застройки регулируют параметры застройки земельных участков.

По его словам, рассмотрением предложений о внесении изменений в ПЗЗ занимается Городская комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы. Их можно направить через портал mos.ru, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что жители столицы активно пользуются услугой оформления перепланировки квартир онлайн.