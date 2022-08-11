Юрист рассказал, как привлечь соседа к ответственности из‑за курения на балконе

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Если доказать, что из-за табачного дыма был нанесен вред здоровью, то можно привлечь соседа к ответственности за курение на балконе. Об этом рассказал юрист, эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.

Он пояснил, что на сегодняшний день нет закона о запрете курения на балконе. Но если человек сможет доказать, что у него начались проблемы со здоровьем из-за курения его соседей, то курильщик может быть оштрафован. Подобная судебная практика уже имеется.

Так, в 2017 году российский Верховный суд частично удовлетворил требования истца, подавшего иск в отношении своего курящего соседа. Истец, защищая права своего несовершеннолетнего ребенка, требовал запретить соседу курить на балконе и взыскать с него моральный вред. Верховный суд России встал на сторону истца. Решение суда частично удовлетворило требования заявителя в части взыскания морального вреда, передает РИАМО.

Московские правоохранители изъяли около 150 тысяч опасных электронных сигарет в столице. Шесть злоумышленников, среди которых были также иностранцы, смогли организовать поставки крупных партий сигарет без маркировки через Восточную Азию в Москву. «Вечерняя Москва» узнала, какие меры сегодня предпринимаются, чтобы избавить табачный рынок от опасных товаров.