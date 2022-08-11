Стоматолог пояснила, какую нумерацию для зубов используют врачи

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Стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Егана Маруфиди рассказала об особенностях нумерации, которую используют для зубов.

Эксперт пояснила, что в настоящее время чаще всего используется следующая нумерация.

— Цифры от одного до восьми — это номер зуба от центральной линии. Чтобы понять, к какому сегменту челюсти — правый верхний, левый верхний, левый нижний, правый нижний — относится зуб, его дополняют специальным значком. Он называется «уголок», у которого угол раскрыт в сторону нужного сегмента, — пояснила она в комментарии aif.ru.

Зная особенности нумерации, человек может самостоятельно разобраться в стоматологической карте.

Заведующая отделением, врач-стоматолог Людмила Шемякина назвала список вредных привычек детей, которые пагубным образом сказываются на зубах.