Заслуженный художник России Наталья Нестерова скончалась в возрасте 78 лет

Фото: ИТАР-ТАСС / Виктор Великжанин

Заслуженный художник РФ, лауреат Государственной премии России и академик Российской академии художеств (РАХ) Наталья Нестерова скончалась 10 августа после длительной болезни в возрасте 78 лет. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу РАХ.

— Вчера после продолжительной болезни скончалась Наталья Нестерова, академик Российской академии художеств, — рассказали в пресс-службе.

В академии уточнили, что Наталья Нестерова умерла в иностранной клинике, в которой проходило ее лечение.

Среди главных картин художницы можно выделить: «Чита. Аэропорт» (1985), «Лестница» (1982), «Манекены» (1985), «Осень в парке» (1985), «Иоанн Креститель» (1993), «Виноград» (1994), «Посмотри» (1995) и многие другие. Выставки с ее работами были представлены в Государственной Третьяковской галерее, Центральном доме художника (ЦДХ) и галереях России, в музеях и галереях США, Канады, Азербайджана.

Нестерова была удостоена Государственной премии России в 1998 году за циклы живописных произведений «На берегу моря» (1995), «Евангельские сюжеты» (1998), «Картины из карт» (1996), «Застолье» (1997). В 1994 году она получила звание заслуженного художника РФ.