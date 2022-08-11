Собянин назначил Багрееву главой Департамента экономической политики и развития Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мария Багреева назначена на должность руководителя столичного департамента экономической политики и развития. Соответствующий документ был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным в четверг, 11 августа.

— Назначить Багрееву Марию Андреевну на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города, — говорится в документе.

Служебный договор с Багреевой заключен на срок полномочий мэра. Она также освобождена от должности заместителя руководителя аппарата мэра и правительства города.

Уточняется, что ранее должность руководителя департамента занимал Кирилл Пуртов. Теперь его назначили на должность первого заместителя руководителя Департамента городского имущества Москвы, служебный договор заключен с ним сроком на пять лет.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил успехи Пуртова на должности главы департамента.

— Эффективная работа департамента под руководством Кирилла Пуртова позволила обеспечить стабильность экономики столицы в непростые периоды пандемии и санкций, — подчеркнул он.

Заммэра также выразил уверенность в том, что Багреева продолжит работу в заданных трендах и добьется дальнейшего экономического роста Москвы. Она родилась в 1981 году в Москве, а в 2005-м окончила МГУ им. Ломоносова по направлению «Экономика».

Первым местом ее работы стал столичный филиал «Прайсвотерхауз Раша». Уточняется, что в правительстве Москвы она работает с 2012 года.

До этого Собянин назначил Евгения Адамова заместителем руководителя столичного департамента капитального ремонта. Служебный контракт с ним заключен до достижения им предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Москвы.