Секс или шоколад: эксперт рассказал, от чего женщина получает больше эндорфинов

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Выбор способа получения удовольствия для каждого человека отличен. Кто-то предпочитает шоколад, а кто-то секс. О том, что доставляет больше гормонов радости, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал сексолог Евгений Кульгавчук.

По мнению специалиста, секс и сопутствующий ему оргазм включает в себя более широкую гамму чувств и эмоций, потому можно сделать вывод, что для большинства людей он приносит больше удовольствия.

— Если человеку дать выбор на всю жизнь: отказаться от секса или шоколада, большинство людей найдут замену шоколаду и предпочтут оставить сексуальные отношения в своей жизни, — добавил Кульгавчук.

Также сексолог отметил, что вкусы и предпочтения у всех разные, по этой причине кто-то предпочитает в качестве получения удовольствия съесть шоколадку, а кто-то — заняться сексом.

Однако полезнее и приятнее, по мнению специалиста, заняться сексом, потому что в этот процесс включены эмоции и ощущения, что человек значим и любим.

— При сексе задействовано больше гормонов, от окситоцина (дающий ощущения близости, защищенности) до серотонина (благополучие, счастье и спокойствие) и адреналина (достижение, переживания и опасности). А дофамин заряжает силой, — добавил Кульгавчук.

Сексолог отметил также, что можно одинаково получать удовольствие как от шоколада, так и от секса. Но тем, кто постоянно выбирает шоколад, в угоду сексуальных отношений стоит понять причину подобного выбора.

— Я бы рекомендовал разобраться в себе. Открыть в себе новые части жизни. Научиться не заедать стресс. Жить в гармонии с собой. И помнить о золотой середине, — прокомментировал собеседник «ВМ».

Шоколад может быть полезен и давать удовольствие. Но стоит задуматься о своей жизни, если счастье зависит только от шоколада, пусть и доставляющего удовольствие.