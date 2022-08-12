Шеф-повар Белькович назвал топ-5 самых вкусных и неожиданных смузи из арбуза и дыни
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Август — сезон созревания арбуза и дыни. Каждый привык употреблять плоды в пищу в их первозданном виде. Однако можно попробовать приготовить смузи из этих сезонных плодов. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Александра Бельковича топ-5 самых вкусных и неожиданных смузи из арбуза и дыни.
По словам шеф-повара, в приготовлении смузи все просто: понадобится минимум ингредиентов, один прибор и щепотка души.
Также он рекомендует подбирать пропорции ингредиентов по своему личному предпочтению и вкусу.
Дыня и ваниль
Что потребуется:
- Дыня
- Ваниль/ванильный экстракт
- Сахар
- Сок лимона или лайма
Способ приготовления: Необходимо нарезать дыню на маленькие кусочки и перебить их в блендере с добавлением сахара. После добавить в массу ваниль или ванильный экстракт.
Тонкости от шефа: В получившуюся смесь необходимо добавить немного кислинки. Это может быть как сок лимона, так и лайма.
— Обязательно нужно компенсировать сладость дыни и сахара. А добавить свежести в напиток поможет лед, — прокомментировал Белькович.
Дыня со сливками или молоком
Что потребуется:
- Дыня
- Молоко или сливки
Способ приготовления: Нарезать дыню на кусочки, взбить в чаще блендера вместе с молоком или сливками.
Тонкости от шефа: В этом случае добавление кислоты необязательно, так как молочные продукты имеют свойство сворачиваться.
— А вот шарик мороженого и кусочки дыни отлично дополнят вкус напитка, — добавил Белькович.
Арбуз-базилик
Что потребуется:
- Арбуз
- Базилик
- Сахар
- Сок лимона или лайма
Способ приготовления: Кусочки арбуза перебить в чаше блендера с листьями базилика, небольшим количеством сахара и соком лимона.
Тонкости от шефа: Постарайтесь достать все косточки из арбуза, чтобы они не искажали вкус напитка.
— Добавьте льда в готовый напиток, украсьте базиликом и можно наслаждаться, — прокомментировал шеф.
Арбуз-грейпфрут
Что потребуется:
- Арбуз
- Грейпфрут
- Подсластитель (по желанию)
Способ приготовления: Мякоть арбуза и грейпфрутовый фреш и немного подсластитель (по желанию) смешать в чаше блендера.
Тонкости от шефа: Этот вид смузи не требует добавления сока лимона или лайма.
— В составе уже присутствует кислинка в виде грейпфрута, поэтому лимон или лайм будут лишними, — подчеркнул Белькович.
Арбуз-мята-перец чили
Что потребуется:
- Арбуз
- Мята
- Перец чили
Способ приготовления: Арбуз, мяту и перец чили перебить вместе в чаше блендера.
Тонкости от шефа: В этом случае уже стоит дополнить напиток соком лимона или лайма, сахаром и льдом.
— Перец добавляет пикантности напитку, пить его одно удовольствие, — добавил шеф.