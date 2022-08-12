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Шеф-повар Белькович назвал топ-5 самых вкусных и неожиданных смузи из арбуза и дыни

Иссалина Аюпова

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Шеф-повар Белькович назвал топ-5 самых вкусных и неожиданных смузи из арбуза и дыни
Фото: shutterstock

Август — сезон созревания арбуза и дыни. Каждый привык употреблять плоды в пищу в их первозданном виде. Однако можно попробовать приготовить смузи из этих сезонных плодов. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Александра Бельковича топ-5 самых вкусных и неожиданных смузи из арбуза и дыни.

По словам шеф-повара, в приготовлении смузи все просто: понадобится минимум ингредиентов, один прибор и щепотка души.

Также он рекомендует подбирать пропорции ингредиентов по своему личному предпочтению и вкусу.

Дыня и ваниль

Что потребуется:

  • Дыня
  • Ваниль/ванильный экстракт
  • Сахар
  • Сок лимона или лайма

Способ приготовления: Необходимо нарезать дыню на маленькие кусочки и перебить их в блендере с добавлением сахара. После добавить в массу ваниль или ванильный экстракт.

Тонкости от шефа: В получившуюся смесь необходимо добавить немного кислинки. Это может быть как сок лимона, так и лайма.

— Обязательно нужно компенсировать сладость дыни и сахара. А добавить свежести в напиток поможет лед, — прокомментировал Белькович.

Дыня со сливками или молоком

Что потребуется:

  • Дыня
  • Молоко или сливки

Способ приготовления: Нарезать дыню на кусочки, взбить в чаще блендера вместе с молоком или сливками.

Тонкости от шефа: В этом случае добавление кислоты необязательно, так как молочные продукты имеют свойство сворачиваться.

— А вот шарик мороженого и кусочки дыни отлично дополнят вкус напитка, — добавил Белькович.

Арбуз-базилик

Что потребуется:

  • Арбуз
  • Базилик
  • Сахар
  • Сок лимона или лайма

Способ приготовления: Кусочки арбуза перебить в чаше блендера с листьями базилика, небольшим количеством сахара и соком лимона.

Тонкости от шефа: Постарайтесь достать все косточки из арбуза, чтобы они не искажали вкус напитка.

— Добавьте льда в готовый напиток, украсьте базиликом и можно наслаждаться, — прокомментировал шеф.

Арбуз-грейпфрут

Что потребуется:

  • Арбуз
  • Грейпфрут
  • Подсластитель (по желанию)

Способ приготовления: Мякоть арбуза и грейпфрутовый фреш и немного подсластитель (по желанию) смешать в чаше блендера.

Тонкости от шефа: Этот вид смузи не требует добавления сока лимона или лайма.

— В составе уже присутствует кислинка в виде грейпфрута, поэтому лимон или лайм будут лишними, — подчеркнул Белькович.

Арбуз-мята-перец чили

Что потребуется:

  • Арбуз
  • Мята
  • Перец чили

Способ приготовления: Арбуз, мяту и перец чили перебить вместе в чаше блендера.

Тонкости от шефа: В этом случае уже стоит дополнить напиток соком лимона или лайма, сахаром и льдом.

— Перец добавляет пикантности напитку, пить его одно удовольствие, — добавил шеф.

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