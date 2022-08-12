Пять автомобилей из 20 наиболее популярных в России подешевели в июле

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Стоимость 5 из 20 наиболее популярных моделей автомобилей в России в июле снизилась. Об этом свидетельствуют данные исследования «Открытия Авто», проведенного совместно с Национальным агентством промышленной информации.

Уточняется, что 14 автомобилей сохранили свою стоимость с июня.

Так, лидером рейтинга по снижению цены стал Haval Jolion, который сейчас стоит в среднем 2,25 миллиона рублей, что на шесть процентов ниже, чем в июне. Второе место занимает автомобиль Skoda Rapid со средней ценой 1,2 миллиона рублей в июле, это на четыре процента ниже, чем в предыдущем месяце. Причиной падения цены, по мнению специалистов, является небольшое количество оставшихся машин в стране.

Потерял в цене еще один представитель фирмы Haval — внедорожник модели F7. Автомобиль стал доступнее на 80 тысяч рублей, но после резкого роста стоимости почти на 50 процентов в июне его средняя цена пока остается высокой и составляет около 2,92 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Пятерку подешевевших авто замыкают российские Niva Legend и Lada Granta.

До этого сообщалось, что самой популярной у российских покупателей легковой машиной отечественного производителя в июле этого года стала Lada Granta. Ее приобрели 6525 человек.