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Лимит кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличится вдвое

Полина Долганова
Общество
Лимит кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличится вдвое
Фото: Pixabay

Лимит кешбэка на дальневосточные туры вырастет в два раза — теперь россиянам будут возвращать до 40 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20 процентов от стоимости путевки, — заявил глава кабмина.

Он напомнил, что до этого порог ограничивался суммой в размере 20 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Недавно в АТОР предупредили о подорожании отдыха на горнолыжных курортах страны на 10–20 процентов по сравнению с прошлым годом. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», когда лучше бронировать зимние туры и насколько может вырасти на них цена в сезон. По его словам, россиянам, кто планирует отдохнуть на горнолыжных курортах этой зимой, стоит уже сейчас позаботиться о бронировании туров.

Туризм Михаил Мишустин кешбэк
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