Подпольную фабрику поддельной газировки накрыли в Подмосковье
В подмосковной Шаховской ликвидировали подпольный цех по производству поддельной газировки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 12 августа.
По ее словам, на фабрике работа велась круглосуточно: десять иммигрантов из Средней Азии добавляли химические вещества в воду, после чего газировали и разливали получившуюся жидкость по стеклянной таре, на которой была наклеена этикетка известного бренда.
Подделки после изготовления отправлялись на крупные оптовые продовольственные базы.
— В ходе осмотра помещения изъято свыше 500 тысяч бутылок, а также производственное оборудование, — добавила Ирина Волк.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».
По данному делу уже задержан подозреваемый по организации подпольного бизнеса.