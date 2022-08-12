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Подпольную фабрику поддельной газировки накрыли в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Подпольную фабрику поддельной газировки накрыли в Подмосковье
Фото: пресс-центр МВД России

В подмосковной Шаховской ликвидировали подпольный цех по производству поддельной газировки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 12 августа.

По ее словам, на фабрике работа велась круглосуточно: десять иммигрантов из Средней Азии добавляли химические вещества в воду, после чего газировали и разливали получившуюся жидкость по стеклянной таре, на которой была наклеена этикетка известного бренда.

Видео: пресс-центр МВД России

Подделки после изготовления отправлялись на крупные оптовые продовольственные базы.

— В ходе осмотра помещения изъято свыше 500 тысяч бутылок, а также производственное оборудование, — добавила Ирина Волк.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

По данному делу уже задержан подозреваемый по организации подпольного бизнеса.

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