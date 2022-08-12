Скончался автор хитов Агутина, Киркорова и Варум Герман Витке

Фото: vk / Герман Витке

Поэт-песенник Герман Витке скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщила певица Ирина Дюкова, бывшая жена поэта, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Она рассказала, что Витке скончался 12 августа в 7:05.

— Герка, спасибо за любовь длиною в жизнь, за прекрасного сына, за то, что всегда был рядом, за творчество, за все, — написала певица.

По словам СМИ, Витке скончался от сердечного приступа. В текущем году он уже дважды лежал в больнице.

Авторству Витке принадлежат тексты таких культовых песен, как «Делай как я», «Все в твоих руках» и «Ля-ля-фа». С ним сотрудничали музыканты Леонид Агутин, Анжелика Варум, Филипп Киркоров и другие.

Герман Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве. Первая публикация стихов Витке вышла в журнале «Юность» в марте 1992 года.