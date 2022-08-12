Тунис возобновит авиасообщение с Москвой с 19 августа

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Тунис возобновит авиационное сообщение с Россией с 19 августа. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.

Отмечается, что авиакомпания Nouvelair будет осуществлять рейсы на курорт Монастир из Внукова два раза в неделю — каждую среду и субботу.

С 17 августа также ожидается запуск рейсов из Санкт-Петербурга в Тунис. Первый перелет уже значится в расписании авиакомпании, уточнили в пресс-службе.

Недавно в АТОР предупредили о подорожании отдыха на горнолыжных курортах страны на 10–20 процентов по сравнению с прошлым годом. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», когда лучше бронировать зимние туры и насколько может вырасти на них цена в сезон. По его словам, россиянам, кто планирует отдохнуть на горнолыжных курортах этой зимой, стоит уже сейчас позаботиться о бронировании туров.

В свою очередь генеральный директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» назвал средние цены на отдых на наиболее популярных российских курортах в бархатный сезон.

Он отметил, что есть два аспекта понимания цены на отдых. Первый из них — пакетный тур, предоставляемый туроператором. В него входят перелет на регулярном рейсе, трансфер и проживание.