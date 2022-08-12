Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Каширском шоссе

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Россия, Москва, Каширское шоссе, 65к1 Карта всех событий

В результате ДТП на Каширском шоссе в Москве перевернулся автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 12 августа.

Три автомобиля столкнулись в районе дома № 65. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение на участке затруднено, проехать можно по одной полосе из трех, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В четверг, 11 августа, на Звенигородком шоссе столкнулись несколько машин.