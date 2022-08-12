Пассажиропоток Шереметьева, Домодедова и Внукова вырос в июле на 21 процент

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В июле аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково приняли на 1,3 миллиона пассажиров больше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, на миллион выросло число пассажиров внутренних рейсов и на 0,3 миллиона — международных.

Самыми популярными внутренними направлениями из столицы и обратно летом текущего года являются Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.

Говоря о заграничных направлениях, москвичи предпочитают летать в Анталью, Стамбул и Ереван.

— В июле пассажиропоток московских аэропортов почти достиг показателей 2021 года и на 68 процентов восстановился до уровня допандемийного 2019 года, — рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

Недавно в АТОР предупредили о подорожании отдыха на горнолыжных курортах страны на 10–20 процентов по сравнению с прошлым годом. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», когда лучше бронировать зимние туры и насколько может вырасти на них цена в сезон. По его словам, россиянам, кто планирует отдохнуть на горнолыжных курортах этой зимой, стоит уже сейчас позаботиться о бронировании туров.