Ремонт фундамента планировали на 2037 год: что известно о доме, который рухнул в Омске

Фото: Telegram / мэр Омска Шелест

Стена жилого дома обрушилась в Омске. По предварительным данным, пострадавших в результате обрушения нет. За день до происшествия этот дом признали аварийным. Что стало причиной обрушения, — в материале «Вечерней Москвы».

Резкий треск

В пятницу, 12 августа, в 16 часов 27 минут в МЧС поступило сообщение об обрушении стены с первого по пятый этаж многоквартирного жилого дома в Советском административном округе города Омска. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. На данный момент есть угроза дальнейшего разрушения дома, так как другая сторона здания также находится в аварийном состоянии.

По данным местных СМИ, обрушение произошло внезапно. Вначале послышался резкий треск. После него стена дома начала сыпаться и поднялась пыль. Жители отмечают, что в доме живут инвалиды и пенсионеры. Большинство смогли выбраться из разрушенного дома самостоятельно. Еще 40 людям помогли спасатели.

Всего в зоне обрушения работают 166 сотрудников МЧС. Помимо этого задействовано 32 единицы техники.

1/4 Фото: Telegram / мэр Омска Шелест 2/4 Фото: Telegram / мэр Омска Шелест 3/4 Фото: Telegram / мэр Омска Шелест 4/4 Фото: Telegram / мэр Омска Шелест

Что известно о доме

Были ли предпосылки к обрушению части здания? Дом на улице 20 Партсъезда под номером 53 был построен в 1966 году. Представляет собой кирпичную пятиэтажку, которая, по данным «Федерал пресс», числится исправным зданием, изношенным лишь на 41 процент.

Последний раз ремонт в доме делали в 2019 году. Работы провели над модернизацией фасада и утеплением чердачных перекрытий. Обновление систем тепло- и водоснабжения было запланировано только на 2031 год, а реконструкция фундамента — и вовсе на 2037-й.

Была проблема

Губернатор Омской области Александр Бурков, комментируя чрезвычайную ситуацию, признался, что с данным домом ранее была проблема, «но, видимо, ей не придали должную значимость».

По данным портала «Город55», здание пережило уже несколько обвалов с лета 2021 года. А в июле нынешнего года в этом доме прорвало трубы. Это также могло ухудшить прочность конструкций.

Примечательно, что в ноябре 2021-го суд поставил отремонтировать строение до 31 декабря, однако дом отказывались признавать аварийным. Прокуратура уже пообещала, что даст правовую оценку действиям ответственных лиц, которые привели к обрушению. В свою очередь доследственную проверку проводит и Следственный комитет.

Жильцы

Александр Бурков заявил в своем Telegram-канале, что жильцы обрушившегося пятиэтажного дома в Омске будут размещены в пунктах временного размещения.

В свою очередь сотрудники МЧС ведут перепись проживавших в доме. В сопровождении спасателей жильцы возвращаются в дом для того, чтобы забрать необходимые вещи и документы. Также ведомство прислало своих специалистов для оказания психологической помощи. Пока к ним обращений за помощью со стороны жильцов не поступало.

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Прокуратура сообщила, что вопрос соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в указанном доме, находится под особым контролем. Проследит надзорное ведомство и за тем, чтобы жильцам оказали всю необходимую поддержку.

Для этого органами прокуратуры будет организована мобильная приемная для пострадавших граждан.