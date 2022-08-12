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Андрей Бочкарев поздравил строителей в преддверии профессионального праздника

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев поздравил строителей в преддверии профессионального праздника
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 12 августа, поздравил специалистов строительной отрасли с профессиональным праздником.

— Я бы хотел всех наших людей, кто задействован в строительстве, кто считает себя строителем, кто работает на наших объектах, в проектных институтах, в финансовых учреждениях, поздравить с нашим праздником, потому что это является просто днем напоминания об их труде, — сказал он.

Заммэра пожелал строителям здоровья, больше свободного от работы времени и ярких моментов в жизни. В интервью телеканалу «Москва 24» он поблагодарил специалистов за их труд и отметил, что их работа имеет важное место в жизни города.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» и поздравил строителей с предстоящим профессиональным праздником. Он добавил, что за прошлый год в столице возвели 16 миллионов квадратных метров недвижимости, что сопоставимо с размерами Вологды.

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