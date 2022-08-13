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Наташа Королева внезапно переместилась из США на Кавказ

Егор Провоторов
Общество
Наташа Королева внезапно переместилась из США на Кавказ
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Звезда российской эстрады 1990-х годов Наташа Королева недавно была замечена за тайным побегом в Соединенные Штаты. Однако передвижения певицы остались незамеченными, поскольку она похвасталась видами на Нью-Йорк в социальных сетях. Подписчики сразу же накинулись с критикой, обвинив в бегстве за рубеж.

Так же тайно на фоне скандала в СМИ и соцсетях исполнительница вернулась на родину. Знаменитость решила не отчитываться перед публикой, когда успела вернуться в страну, а сразу же объявилась в Дагестане вместе с сыном и мужем — стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном).

Позируя на фоне панорамы города Дербента, Королева подчеркнула, что много передвигается по миру, это входит в ее обязанности как артистки. При этом сразу после поездки на Кавказ певица переместилась в Санкт-Петербург, пишет портал Teleprogramma.pro.

В начале августа Королева прокомментировала свое «бегство» в США. Артистка уверена, что представители прессы «раздули из мухи слона», а ни о какой эмиграции не может быть и речи. Целью поездки за океан Королева назвала желание увидеть маму, сестру и племянницу, которые живут в США уже продолжительное время.

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