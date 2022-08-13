Рита Дакота отказалась комментировать данные о задержании своей матери в Белоруссии

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На страницах белорусских СМИ появилась информация, что мать известной певицы Риты Дакоты была задержана на территории Белоруссии за активную гражданскую позицию, которая может противоречить политическому курсу республики.

Светлана Герасимович, по информации РИА Новости, была задержана вечером в пятницу, 12 августа. Журналисты утверждают, что женщина участвовала в массовых беспорядках 2020 года, а также якобы занималась кибербуллингом и поддерживала действия вооруженных сил Украины на территории Донбасса.

При этом сама Рита Дакота отказалась от общения с журналистами, а ее представитель заявил, что сторона артистки не дает никаких комментариев по этому поводу.

В середине марта знаменитость рассказала, что во время пребывания на Бали перенесла опасную вирусную инфекцию — лихорадку денге. Артистка разместила видео, где призналась, что ее уже выписали из больницы. По словам Дакоты, она последние несколько дней все время спала, что свойственно для пациентов с лихорадкой денге на последних стадиях. Также девушка отметила, что пережила «стадию чесотки», когда ее тело покрыли красные пятна.