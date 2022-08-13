Минпромторг собирается заменить второго пилота в самолетах на виртуального

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По прогнозам Минпромторга, уже 2030 году можно будет перейти к одночленному экипажу на коммерческих самолетах. Об этом стало известно в субботу, 13 августа.

Для этого планируется разработать интеллектуального «виртуального второго пилота» к концу 2024 года. При этом заявка на выполнение исследования перспективных технологий уже размещена 9 августа, а цена контракта составляет 2, 877 миллиард рублей.

— Достижение цели Стратегии по цифровой трансформации и удовлетворение современным требованиям к перспективным ВС требуют поиска принципиально новых, инновационных и интеллектуальных подходов и технологий при разработке программных и архитектурных решений комплекса бортового оборудования (КБО) ВС, — уточняется в документах.

Для того, чтобы перейти к такому новшеству нужно модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа, а также разработать технический облик виртуального пилота, передает РБК.

До этого главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов рассказал «Вечерней Москве» о том, как Иран поможет России с ремонтом самолетов.