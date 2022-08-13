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Реставрация фасадов Дома с атлантами завершилась в центре Москвы

Лейла Алиева
Город
Реставрация фасадов Дома с атлантами завершилась в центре Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Солянка, 7 Карта всех событий

Специалисты завершили реставрацию фасадов доходного дома с чайным магазином торгового дома «Д. и А. Расторгуевы», известного как Дом с атлантами. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 13 августа.

Уточняется, что здание было построено в 1882 году и долгое время нуждалось в проведении комплексных работ. Реставрация дома началась в 2019 году.

— Реставраторы сохранили все уникальные архитектурные элементы, задуманные автором и дошедшие до наших дней. Утраченные детали они бережно воссоздали по имеющимся чертежам и историческим фотографиям, — отметил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в доме сделано усиление перекрытий, фундамента, инъектирование и вычинка кирпичной кладки капитальных стен, отреставрированы своды Монье, парадная лестница с каменными ступенями и чугунным ограждением, а также белокаменный цоколь. В настоящее время специалисты продолжают проведение работ в интерьерах.

Завершить полностью все работы планируется в начале следующего года, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что в ходе реставрации в главном доме усадьбы Бахрушиных обнаружили 109 грампластинок начала XX века.

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